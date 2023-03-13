曼聯失分折將　卡斯米路直紅停賽4場

曼聯喺周日(12日)晚英超遭遇滑鐵盧，主場出擊僅打和包尾球隊修咸頓0比0，痛失2分，最大鑊係中場主將卡斯米路因為粗野飛剷對手，被球證直接出示紅牌趕出場。由於呢位巴西國腳今季已第2次「直紅」，需要加刑停賽4場，意味將錯過英足盃8強對富咸，以及未來3場英超，對於紅魔鬼爭奪呢2項錦標，造成沉重打擊。

曼聯上輪英超吞慘利物浦7蛋，其後喺歐霸盃16強首回合大勝貝迪斯4比1，以為已經恢復水準，點知今仗表現又走晒樣，對住排包尾嘅修咸頓，都佔唔到優勢，如非門將迪基亞神勇撲出禾確特嘅頭槌攻門，恐怕一早已經落後。

戰至31分鐘，曼聯終於出事，卡斯米路飛剷修咸頓中場卡路士艾卡拉斯，球證安東尼泰萊初時只係畀黃牌，但睇完VAR後，改判出示紅牌。卡斯米路都心知不妙，即時落淚，需要隊友安東尼馬菲奧斯、迪基亞上前安慰，先至慢步離開球場。

卡斯米路之所以咁傷心，因為佢繼上月初英超對水晶宮，向對手動粗被逐，停賽3場後，今仗又「直紅」，根據賽例，佢將於本土賽事自動停賽4場，缺陣下周一(20日)凌晨英足盃8強主場對富咸，以及未來3場英超，包括作客紐卡素、主場對賓福特、主場對愛華頓。

當中以頭2場停賽影響最大，因為對富咸屬於淘汰賽，若然輸波等於無緣爭逐英足盃，至於對紐卡素，屬於爭聯賽前4位「6分波」，對於能否參加下屆歐聯有關鍵性影響。不過，卡斯米路仍然可以出戰周五(17日)凌晨歐霸盃16強次回合對貝迪斯。

賽後曼聯領隊坦哈格間接承認卡斯米路應該食紅牌，佢話：「關於卡斯米路是否應該被逐，以及球證執法水平，屬於兩個問題，我認為今場執法尺度唔公平，貝拿高卓普(修咸頓中堅)禁區內犯手球，又唔見球證去睇VAR，根本應該判12碼。」

曼聯近2場英超失5分後，仍然排第3位，領先第5位紐卡素6分，但踢多對方1場，兩隊下輪聯賽交鋒，勢必有大激鬥。