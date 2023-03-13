外流港將　為皇伊首次擔正　陳晉一：達成小目標

由傑志外借至西班牙球會皇家伊倫聯（Real Unión）的港將陳晉一，周日（13日）在作客面對奧沙辛拿B隊的聯賽中，首次以正選姿態為球隊披甲出任右翼。陳晉一表示能夠首次擔正，是達成了小目標，並希望能繼續獲得正選機會。

繼上月後備登場攻入處子球之後，陳晉一再於面對奧沙辛拿B隊的賽事中，正選上陣兼踢足上半場，幫助皇伊完半場前與對手打成1比1，惟球隊最終以2比4告負。「一仔」接受本報記者訪問時，也談到首獲擔正機會的感受：「對自己嚟講係達成咗一個小小嘅目標，希望遲啲可以有更多出場機會同出場時間，落場可以幫到球隊。」

以往在港隊或傑志多數出任左閘或左中場的「一仔」，是役轉踢右翼，他指需要時間適應，並認為表現有待改善：「落到球場要啲時間調節企位等等嘅細節，唔太滿意自己表現，踢咗45分鐘唔係有好多攞波機會，希望練波期間再改善。」早前皇家伊倫聯開始販售「一仔」的球衣，獲不少球迷踴躍支持，他不忘表示感謝：「佢哋嘅支持，令我喺外流之旅更落力更堅定，希望不論球技或態度都可以有進步。」