中場傷停嚴重　曼聯回到「廢物」黑暗日子

曼聯今季衝擊四冠王目標，但受到傷停問題困擾，中場更加係重災區，基斯甸艾歷臣、雲迪碧克長抖，冬季借將沙比薩亦有傷在身，加上依家卡斯米路停賽4場，意味領隊坦哈格又要用番被網民嘲諷為「廢物(費麥)組合」嘅費特同麥湯米尼踢防守中場位置。

曼聯今季能夠復甦，好大程度上因為簽入基斯甸艾歷臣、卡斯米路，大大提升中場攻守能力，但艾歷臣喺1月英足盃遭雷丁前鋒安祖卡路爾剷傷足踝，估計最快都要4月底先至可以復出。

會方向拜仁慕尼黑借用沙比薩暫代艾歷臣，但呢位奧地利國腳早前對利物浦一役，亦告受傷，雖然傷勢並非太嚴重，但即使復出，亦可能影響發揮。

曼聯未來4場本土賽事，好可能要用費特、麥湯米尼出任正選，兩人以往合作表現令人不敢恭維，紅魔鬼隨時又打回原形，陷入黑暗日子。

另外，鋒線上除咗「玻璃腳」安東尼馬迪爾養傷之外，加拿祖亦加入「十字軍」名單，只能繼續靠晒拉舒福特、查頓辛祖、韋格賀斯、安東尼馬菲奧斯肩負進攻重任。