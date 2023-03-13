希斯基：墨爾本打吡　西部聯獲「勝」

毫無疑問，我認為總體來說，墨爾本勝利及西部聯今季的表現令人失望，但今場墨爾本打吡，將提供一個舞台讓雙方爭回一口氣，西部聯亦有機會可以延續近期的不俗走勢。

我相信西部聯接連擊敗紐卡素噴射機及珀斯光輝後，狀態已有所提升，如果今仗再下一城、取得3連勝的話，更可升上接近聯賽榜前6位置。由艾萊斯帶領的西部聯，如今排在聯賽第9位，我認為球隊近況回勇，歸功於諾亞保迪及湯高杜比亞兩位球員，事關他們近兩仗都有入球進帳。

前鋒諾亞保迪年青當打，力量充沛；33歲的湯高杜比亞於中場表現冷靜，我相信他有能力阻截對方的攻勢，是球隊取得成功的關鍵。

另一方面，墨爾本勝利今季18場聯賽只錄得5場勝仗。縱使上月他們曾擊敗榜首墨爾本城，但仍然是常規賽中，輸波次數最多的球隊。久經沙場的拿尼因傷缺陣，為球隊帶來嚴重影響，我認為他們今季越來越難去取得任何成就了。

但我想事情總是有轉機的，今仗或許是一個好時機去讓領隊普波域給予一些年青球員上陣的機會。其中一位今季表現令我留下深刻印象的，是21歲的維里皮利，我肯定他在墨爾本勝利的前途一片光明。但我始終認，為西部聯今仗最終能夠獲勝，豪取聯賽3連勝。