意甲演入球騷　羅馬中堅怒踢對手勁火爆

周一(13日)凌晨2場意甲上演入球騷，祖雲達斯主場以4比2擊敗森多利亞，羅馬主場3比4不敵薩斯索羅，羅馬中堅甘貝拿更因為踢對手，被球證出示紅牌趕出場，兼連累球隊被罰12碼，相信正在坐「波監」嘅教練摩連奴肯定睇到眼火爆。

羅馬主帥摩連奴上訴失敗，需要停賽2場，今仗未能親自領軍，一班球員亦失晒魂，開賽18分鐘已經被薩斯索羅前鋒羅尼安迪射入2球。

雖然羅馬靠薩利域斯基建功，追至1比2，但踢到臨完上半場，中堅甘貝拿喺禁區內怒踢倒地嘅薩斯索羅前鋒杜文尼高貝拉迪，被球證出示紅牌驅逐，兼判罰12碼。

從慢鏡所見，其實係文尼高貝拉迪出腳踢甘貝拿在先，後者作出報復而被逐，但貝拉迪卻冇受罰，引起爭議，佢仲主射12碼入網。

換邊之後，保羅戴巴拿射入世界波，為羅馬追至2比3，薩斯索羅由賓拿蒙迪射成4比2，就算補時韋拿杜姆笠射得手，羅馬仍然輸3比4。

另1場意甲，祖雲達斯憑中堅基爾臣比爾馬頂入角球，中場拉比奧特梅開二度，加上19歲小將蘇利補時入波，贏森多利亞4比2。

祖記因為財務造假，被扣15分，但經過近6場聯賽贏5場搶分之後，參加下屆歐洲賽仍未絕望。