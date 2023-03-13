踢完歐聯消耗大　A米「細」鍊沙蘭力坦拿

今輪意甲壓軸之戰，AC米蘭主場對沙蘭力坦拿，雖然雙方實力有一段距離，但考慮到AC米蘭近1個月改踢穩陣戰術，加上剛於歐聯惡鬥完熱刺，體力消耗甚大，預料無力大勝沙蘭力坦拿。睇番AC米蘭近7場比賽有6場總入球開2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（Now 638周二凌晨3時45分直播）

近期頻頻小勝對手

上季意甲冠軍AC米蘭今季表現無以為繼，已經被榜首拿玻里拋離21分，衞冕機會渺茫，現時聯賽主要目標爭前4位。「紅黑兵團」成績走樣，好大程度由於年初防線多錯漏，導致失咗大量分數，教練皮奧利惟有改用保守戰術，總算可以「止血」，近4場聯賽贏3仗，3場勝仗之中，有兩場小勝1比0，另1場亦僅贏2比0，相信今場都係小勝格，主W只有1.2倍冇肉食，揀入球細更加抵玩。

沙蘭力坦拿需要搶分護級，近兩場聯賽取得1勝1和兼保持不失，對住AC米蘭應該會「泊大巴」防守，以1分為目標。事實上，沙蘭力坦拿今季聯賽對另外兩支前列強隊拿玻里同國際米蘭，都係僅以0比2落敗，相信今場開細機會高。

直播表

周一3:00pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 西部聯

無綫myTV Super

周二3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 沙蘭力坦拿

Now 638

周二4:00am 西甲 基羅納 Vs 馬德里體育會

Now 632