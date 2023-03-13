伍家朗社交平台發奪冠感言：冇一種成功係好容易

香港羽毛球「一哥」伍家朗，周日在德國公開賽終於打破了3年的錦標荒，他賽後在社交平台抒發奪標感言，透露頂住腿部的傷痛，感受到成功非僥倖，「因為冇一種成功係會嚟得好容易。」並期望再有捧盃的機會:「希望唔洗再等三年。」

跟入2023年表現保持強勢的伍家朗，過去三次入決賽都飲恨而回，他在社交平台與球迷分享：「經過3年零44日既等待，我終於再一次企上頒獎台既冠軍位置。中間曾經3次打入決賽都功敗垂成，3次都同冠軍擦身而過，每次我都諗會唔會係我最後一次既決賽，仲有冇機會喺他朝一日退役之前攞到冠軍....我雖然同身邊既人都係講「平常心啦」但係人知去到可以爭冠軍既時候點會做到咁佛系?」

伍家朗透露比賽中曾遇上傷病，對自己的心態是一個挑戰，「第二局初段突然腿部受傷，要駐場醫生幫我做簡單既治療，我心諗『唔通又要等下次？』....雖然傷勢冇令我完全要投降，但的確對發揮有影響，我只可以盡量做啲唔會令到我太痛既動作，一分一分捱落去....」

28歲的伍家朗今仗完全體驗到成功是要自己爭取，「這場比賽更加印證一句說話，就係當你想成功或者得到你好想要既結果，你一定要首先好刻苦耐勞跨過重重難關，因為冇一種成功係會嚟得好容易。」

他多謝一直支持他的人，並期望可以為港再爭佳績，「希望唔洗再等三年。」目前世界排名15的他，隨即轉戰全英賽，首圈再遇今次的決賽對手中國的李詩灃，而結束比賽後這位準新郎將回港，為自己於本月26日的婚禮作最後準備。

至於港隊全力出戰周二開打的全英賽，另一位男單球手李卓耀首圈碰着頭號種子的奧運冠軍安賽龍，極具考驗；香港首席混雙組合鄧俊文／謝影雪則首圈面對2號種子的奧運銅牌組合日本的渡邊勇大/東野有紗。