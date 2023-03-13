國米兩大前鋒爭射12碼　引爆高層震怒

國際米蘭上仗意甲1比2不敵史柏斯亞，出現爭射12碼鬧劇，拿達路馬天尼斯搶先盧卡古，主射12碼，但卻宴客，成為輸波關鍵。意大利傳媒爆，指賽後球會高層震怒，搵教練施蒙尼恩沙基「照肺」。

當時開賽僅8分鐘，國米後衞迪岩布斯奧殺入禁區博到12碼，拿達路馬天尼斯極速攞咗個波上前主射，另1位前鋒盧卡古隨即對住教練施蒙尼恩沙基，黑晒面攤開雙手，疑似不滿被呢位阿根廷國腳搶走主射權。

由於拿達路馬天尼斯射失，令今次爭射12碼事件驚動高層，行政總裁馬羅塔聯同一眾管理層搵施蒙尼恩沙基開會，要求必須喺歐聯16強晉級及下輪意甲贏祖雲達斯，因為呢2場大戰關乎球會龐大經濟利益，不容有失，更加唔可以再出現對史柏斯亞嘅低級錯誤，意指爭射12碼。

施蒙尼恩沙基都知事態嚴重，《米蘭體育報》指「細恩」將確定劊子手順序，相信盧卡古將排第一位，其次係查漢奴古，至於拿達路馬天尼斯可能被「禁射」，佢由上季開始8次主射12碼，有4次宴客，對波圖嘅生死戰，更加冇可能再畀佢主射。