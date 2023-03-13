李祉均隨CBA名帥特訓　拍住國家女籃獲益良多

香港女籃代表李祉均協助效力的山西竹葉青酒女籃打入季後賽，並於8強止步。完成個人第2季WCBA中國女子籃球聯賽賽事後，李祉均轉赴廈門跟隨CBA著名後衛教練呂曉明進行特訓，加強控球後衛的技術。

作為Red Bull運動員的李祉均在WCBA的18場賽事，平均上陣時間22分36秒，每場平均得分9.06分。她總結整個賽季的表現說：「這個賽季能首次打入季後賽，我也尚算滿意這個成績。在山西隊西班牙外藉教練的帶領下，我覺得自己在防守方面的專注度、成效有明顯的進步。不過，仍有很多地方有待強化，例如3分球的命中率。」

她指出，自己的身高相對內地球員矮小，加上在香港多數司職自己擅長的3號位，很少打控球後衛的位置，所以在內地參賽比較吃虧。為了讓自己在控衛上有更好的發揮，李祉均在完成賽季後專程前往廈門，跟隨前CBA球員、著名後衛教練呂曉明進行特訓，希望在控衛技術方面下苦功 。呂曉明開辦的訓練營全國聞名，不少CBA球員休假都會選擇前往進行特訓，例如曾效力CBA福建隊和廣東隊的湯傑。

WCBA 2022-2023賽季常規賽，共有17支參賽隊伍，並分為A、B兩個小組進行組內循環賽。本賽季山西女籃隊進行了新老交替，送出了王雪朦、劉佳岑等老將，引進了包括：李祉均、王嶸、張懿等新隊員，加上球隊核心球員、隊長武桐桐因傷缺席整個賽季，在第一階段常規賽8場比賽，各隊成績咬緊，與廣東隊和浙江隊一同落入B組，最後憑藉在B組6勝1負的成績取得小組第二名，才獲得了季後賽的參賽名額。

晉級季後賽的12支隊伍為A組9支球隊與B組前3名球隊，包括：四川、江蘇、內蒙古、上海、新疆、山東、北京、河北、武漢、浙江、山西、東莞。根據規則，常規賽第二階段A組排名前四的四川、江蘇、內蒙古和上海女籃自動獲得八強席位，A組第五至八名與B組前三名和A組第九名交叉對陣，單場決勝負，獲勝的4支隊伍獲得八強席位。

季後賽在內蒙古農信呼和浩特賽區舉行，山西女籃以B組第二名的身份，與A組的第六名山東高速女籃交鋒，結果以72比64取勝晉級。進入8強後，山西隊與衛冕的內蒙古農信隊進行3回合兩勝的對決，第一輪比賽以51比88不敵對手，第二輪則以66比78落敗，於8強止步。