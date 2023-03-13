普巴又傷抖1個月　祖記投降送瘟神

祖雲達斯喺意甲4比2大勝森多利亞，近10仗8勝狀態弗到漏，不過近期復出嘅保羅普巴再度缺陣，會方賽前宣布佢又受傷，要休息至少1個月，消息指祖記對呢位法國中場耐性已到極限，打算今夏「送瘟神」將佢送去巴黎聖日耳門，同對方交換意大利中場馬高華拉堤。

普巴去年夏天同曼聯約滿回復自由身，免費重返祖記，當時「斑馬兵團」以為有着數，點知「免費先係最貴」，普巴喺美國集訓第1日就受傷，一直抖咗半季，世盃都缺席埋，直至近期先復出，但前仗因為開會遲到被踢出大軍名單，依家又再受傷休養。

今季普巴前前後後喺祖記僅上陣35分鐘，但就享有1000萬歐元年薪嘅意甲頂級工資，祖記近日同佢商討，希望普巴減薪一半，但遭拒絕，於是惟有將佢送走，環顧當今球壇，養得起普巴嘅只有PSG。

意大利傳媒報道，PSG今夏大換班，主帥亦將換人，好大機會由施丹出山執教，中場亦勢必換血，到時祖記就會同PSG研究，用普巴交換華拉堤方案是否可行，令雙方各取所需。