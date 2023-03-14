奧迪加特膺最佳球員　阿仙奴將帥包辦4大獎

今季喺英超大放異彩嘅阿仙奴，周二(14日)凌晨橫掃倫敦足球頒獎禮，馬田奧迪加特、布卡約沙卡、蘭斯達爾同領隊阿迪達，成功包攬英超最佳球員、最佳新人、最佳門將同最佳領隊4大獎項，亦係頒獎禮史上首次由同一隊包辦4大殊榮，相當威水。

啱啱喺英超3比0大勝富咸，創下單季作客「通殺」5場倫敦打吡嘅阿仙奴，順理成章壟斷呢個倫敦足球頒獎禮，隊長馬田奧迪加特就力壓哈利卡尼、艾雲東尼、阿歷山大米祖域同隊友布卡約沙卡，當選英超最佳球員，而布卡約沙卡就拎番個最佳新人獎。

馬田奧迪加特領獎嗰陣表示：「我要同全隊分享呢個獎，好開心見到球隊受到認同，亦顯示出呢間球會嘅進步，我哋今季正創造一啲特別嘅事情。」連埋阿迪達當選最佳領隊同蘭斯達爾拎最佳門將，阿仙奴成為史上首支包攬4大獎項嘅球隊。

今季英超一共有6支倫敦球隊，包括阿仙奴、熱刺、車路士、賓福特、富咸同韋斯咸，阿仙奴目前喺英超領先曼城5分排榜首，周五(17日)凌晨會喺歐霸盃16強次回合迎戰士砵亭，力爭殺入8強，首回合兩隊踢成2比2平手。

近8屆倫敦足球頒獎禮最佳球員

2023●馬田奧迪加特(阿仙奴)

2022●迪格蘭賴斯(韋斯咸)

2021●--取消--

2020●譚美阿巴謙(車路士)

2019●孫興民(熱刺)

2018●哈利卡尼(熱刺)

2017●尼高路簡迪(車路士)

2016●皮耶(韋斯咸)