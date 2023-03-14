突破傳統3人對賽夠刺激　戶外羽毛球新鮮感滿Fun

【特約報道】香港羽毛球總會近年積極推廣戶外羽毛球，冀打破傳統羽毛球的場地限制，讓市民隨時隨地（Anytime Anywhere）體驗箇中樂趣。羽總更走入校園，舉辦「學校體育推廣計劃—戶外羽毛球：學校巡迴示範」，由港隊運動員親自示範各種技巧，並贈送裝備予學校，鼓勵同學持續參與這項運動。

戶外羽毛球顧名思義，是羽毛球的戶外版，在硬地、草地和沙地均能進行，達成「Anytime Anywhere」。戶外羽毛球的裝備與傳統羽毛球類似，最大分別是前者有專用球AirShuttle，這種全新開發的專用球由納米彈性體和尼龍材質製成，可提高抗風和耐用性，減低戶外環境的影響。

多種玩法「羽」眾同樂

玩法方面，戶外羽毛球分成單打、雙打和三打三。其中三打三的球員擊球後，必須讓隊友進行下一次擊球，講求走位配合，增添刺激和趣味。有別於傳統羽毛球採取3局2勝，每局21分，戶外羽毛球節奏更快，採取5局3勝，每局11分。球場沒有中線，但設發球標記，前場兩邊均有2米禁區，球員禁止進入禁區擊球，以鼓勵遠距離揮拍。

為推廣戶外羽毛球，香港羽毛球總會和香港戶外羽毛球總會合辦「學校體育推廣計劃——戶外羽毛球：學校巡迴示範」，本月2日來到第四站保良局陳守仁小學，除了贈送裝備，更派出東京奧運代表伍家朗、年輕球手林家滔、翁璟滔、張欣愉、黃怡和吳天殷示範握拍、發球、高遠球、平推球和殺球技巧，進行表演賽之餘更與同學對打練習。

戶外羽毛球同樂日歡迎參加

重返母校的伍家朗直呼好玩：「戶外羽毛球的專用球很不同，而且要考慮環境因素，例如風向、陽光，好用腦，好好玩！」他對全新的三打三項目最感興趣，又認為戶外羽毛球有利本地羽毛球發展：「不是每間學校有合規格的球場，戶外羽毛球只需一片空地，門檻較低，可進一步普及羽毛球運動。我也聽說香港的體育館很難訂場，相信有助舒緩爭場情況。」

除了走入校園，羽總還會定期在各區舉辦戶外羽毛球同樂日，務求把戶外羽毛球帶入社區，讓愛好者有更多交流機會。

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