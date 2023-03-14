華度卡奴時隔兩年首次擊敗TOP 20

英國美少女華度卡奴周二在印第安韋爾斯網賽迎來生涯關鍵一仗，與13號種子巴西的夏達美亞(Beatriz Haddad Maia)激戰三盤後成功逆轉，這是她自2021年美網奪冠後首次戰勝世界前20位的球手。

這位英國「一姐」在女單第三圈以6比1、2比6、6比4力挫夏達美亞，耗時2小時19分鐘，首盤連破對方兩個發球局，表現不俗，但其後夏達美亞成功反擊，雙方在決勝盤更打得激烈，最終華度卡奴在第7局打破對方發球局成為贏波關鍵，取得16強席位。

20歲的華度卡奴於2021年於美網奪冠一戰成名後，傷病影響狀態，表現低迷，目前世界排名已降至77位，而這一戰是她自美網奪冠後，首次淘汰世界排名前20的球手；她在此仗前20分鐘因手腕問題仍猶豫是否繼續比賽:「這真是超級開心，在第三盤我找到了一些方法，很高興可以控制到自己的集中力，最後可以逆轉。坦白說，我沒有特別為今次比賽作準備，能夠有此表現對我很大鼓舞。」勇闖16強後，她將面對世界「一姐」施華德。

不過，另邊廂則出現爆冷戰果，被列為4號種子的突尼斯女將積芭，以直落兩盤6比7(5比7)、4比6不敵世界排名105位的捷克球手禾卓蘇娃（Marketa Vondrousova），這是積芭繼澳網之後，今季第二次再負這位對手，32強止步。