港協暨奧委會訪京　霍震霆：盼為港將及青年發展創造機遇

港協暨奧委會日前赴京進行職務訪問，並拜訪中國奧委會及國家體育總局，這是三年來港協首次到內地訪問，雙方討論體育政策和發展，特別為今年9月杭州亞運會及2025年第15屆全運會等，作深入交流。

港協會長霍震霆周一(13日)率領一眾委員前往北京，並即與中國奧委會會長兼國家體育總局局長高志丹及領導層會晤，討論兩地體育發展，當中包括今年的杭州亞運會、2025年第 15屆全國運動會，以及加強兩地體育界合作等彼此關注的議題。

霍震霆表示：「這是三年疫情過後，港協暨奧委會首次前往內地訪問，也是去年高局長上任後、港協暨奧委會新一屆委員組成以來，雙方首次會面。此行收獲甚豐，除了向內地借鑒經驗外，我們也探討如何讓香港運動員更廣泛地參與內地培訓、加強兩地青年在體育方面的交流，期望為香港運動員及青年發展創造更多機遇。此外，我們也討論香港承辦更多國際體育活動的可能性，獲當局積極考慮和支持。」

參與訪問的港協委員包括會長霍震霆、副會長郭志樑、余國樑、胡曉明、湯偉倫、霍啟剛、蒙德揚、王敏超、義務秘書長楊祖賜和義務副秘書長黃寶基。