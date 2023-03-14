青訓成效！港將首奪亞太女子業餘賽季軍

15歲的韓紫琳（Sophie Han）剛在新加坡落幕的「2023年亞太女子業餘錦標賽」，以低於標準6桿，與新西蘭球手徐蘇洋及日本球手荒木優奈並列季軍，刷新了港將在這項錦標賽歷來最佳成績，是繼香港球手許龍一在第12屆「亞太業餘錦標賽」勇奪亞軍後港隊另創佳績。

近年香港球手在國際屢創佳積，與香港高爾夫球總會革新球員培訓策略有直接關係。港隊總教練鄧子鏗指出，高總一直積極促進本地和國際高球界的溝通合作，最近更透過與兼任港隊主教練的著名教練Gary Gilchrist合作，為港隊提供更多海外訓練和戰術支援，為每場比賽做足準備。

為了提供更切合香港球手需要的訓練，鄧子鏗表示，在特區政府的支持下高總擴充了教練團隊，為每位球手「度身訂做」運動心理、健身等訓練計劃，讓他們更好地建立自信及發揮個人的獨有優勢。他續稱無間斷的練習和參與比賽是球手保持狀態的關鍵，疫情期間香港哥爾夫球會一直開放粉嶺球場支持港隊的訓練，而中國高爾夫球協會舉辦的世界級排名積分賽讓球手可仍然有參賽的機會。

隨着各地解除入境限制，鄧教練期待更多香港球手能往外走，在國際賽事中汲取經驗，在爭取更好表現的同時為港爭光。