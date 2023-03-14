希亞路：藍月亮破「錫」入8強

曼城順利成章地會是今仗歐聯16強次回合的贏波熱門，不過我認為RB萊比錫經已在首回合中，證明了他們有能力為藍月帶來麻煩。

首回合雙方各領風騷，上半場藍月亮應該最少攻入1球，但下半場RB萊比錫卻是表現較佳的一隊，故我認為最終打成平手是合情合理。

大家都會預期，哥迪奧拿帶領的曼城，次回合將會取得大部份的控球權，他們會耐心地組織攻勢，不斷前後作出傳送，等到最適當時機才進攻RB萊比錫的防線。

藍月今仗有可能憑貝拿度施華或奇雲迪布尼的一記美妙傳送，將皮球送到艾寧夏蘭特的腳下而取得入球，所以我深信，在世盃決賽周有優異演出的克羅地亞年青中堅加華度爾，今仗將會身負重任，並且要保持高度集中力才可。

我覺得RB萊比錫的最佳入球機會，是於自己半場搶回皮球後發動快速反擊，這個戰術，往往面對哥迪奧拿帶領的球隊時相當奏效。

雖然迪姆華拿的入球數字未符合預期，但他勤於在對方守衛之間走動，故對主隊來說是相當危險。另外，安達施華亦是關鍵人物，事關他既有能力入波，亦可為隊友製造入球機會，因此他可為曼城後防帶來麻煩。

今仗重點是RB萊比錫能否防止曼城於比賽早段取得入球，若然他們能夠做到，曼城所受的壓力將會不斷增加。話雖如此，我認為主隊藍月可在上半場取得領先優勢，並一直帶到完場，贏波晉級8強。