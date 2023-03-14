國際都會高球賽刷新紀錄　逾20位本地精英挑戰高手

香港哥爾夫球會呈獻的「國際都會高爾夫球錦標賽」，將於本月23日至26日一連四天在粉嶺球場舉行。賽事刷新有史以來多逾20位本地高爾夫球精英參加，他們將與來自世界各地的頂級球手，包括2010年「香港高爾夫球公開賽」冠軍保達（Ian Poulter）和2016年英國公開賽冠軍斯滕森（Henrik Stenson）同場較勁，競逐獎金高達100萬美元的賽事。

首屆賽事陣容鼎盛，共132位來自亞洲職業巡迴賽（亞巡賽）的頂尖球手和國際球星，以及超過20位本地新晉職業球員和業餘新星也獲得參賽資格，其中包括剛獲得亞巡賽資格的兩位明日之星許龍一和張雄熙。許龍一興奮地表示：「以香港職業球員的身份代表香港參賽感覺特別有意義，這亦是我一直以來的夢想。我已經有一段時間沒有在香港參與競賽，這次能夠在粉嶺複合球場上與國際高球手一同參賽，實在是極之難得的機會，可以磨練臨場實戰技巧和心理素質，對我職業球手之路會有莫大裨益。我會沉着應戰，期望在本地球迷面前打出好成績。」

「我十分期待在賽事期間與球迷見面。不少參加今次賽事的本地球員都和我一樣，希望在賽場上能高舉特區旗幟，感受令人自豪的一刻！」許龍一續說。近期，許龍一的備戰狀態大勇，上周出戰獎金高達200萬美元的泰國國際系列賽（International Series Thailand），他以低標準桿12桿的優秀成績並列第34位，在第一輪的賽事更曾一度佔據榜首。今周，他將出戰印度舉行的DGC公開賽，爭取表現之餘也為主場的賽事作準備。

獲邀參與「國際都會高爾夫球錦標賽」，一同見證香港高爾夫球賽事復常，在國際和本地賽事中嶄露頭角的高爾夫球精英包括迪蘇沙（Leon D’Souza）、楊曉威、林日曦、林行知、陳諾謙、余彥豪、林竑希、吳所謂、李中堯、黑純一和伍城鋒。

本屆「香港哥爾夫球會奬杯賽」冠軍、現年17歲的業餘球員李中堯對於能有機會與亞巡賽高手及國際球星一起參賽，成為132位球手的其中一員感到十分興奮。李中堯表示：「能够與全球各地優秀球員同場競技是一次難得的體驗，也是我一展身手的舞台。過去我一直以觀衆的角度去欣賞這些球員比賽，現在有機會與他們同場較量對我和其他代表香港的球員來說實在是個好機遇。」

參賽球員除了爭奪「國際都會高爾夫球錦標賽」殊榮外，本次賽事亦已獲The R&A 認證，成爲第151屆「英國公開賽」資格賽系列的三場亞洲區賽事之一。一連四天的「國際都會高爾夫球錦標賽」免費入場，粉嶺球場不但上演世界級高爾夫球競技，同場更舉辦與眾同樂的「粉嶺同樂谷」，每天免費為公眾提供各種娛樂活動，包括高爾夫球體驗、現場音樂表演、國際美食佳餚，以及STEAM兒童及親子活動等；3月25日（星期六）於舊場1號洞更舉辦經典汽車展，定必成為車迷的心頭好。