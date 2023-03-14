國米踢穩陣波保優「細」

同日另一場歐聯16強次回合賽事，波圖主場迎戰國際米蘭，葡超球隊波圖首回合輸0比1，今仗應該會搶攻，力爭收復失地，但進攻主將奧達維奧艾美臣停賽，難免削弱入球能力。至於國米有1球在手，預料會採取穩陣踢法，力保領先優勢。翻查國際米蘭近8場比賽有6場總入球開2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（Now 644周三凌晨4時直播）

波圖能夠以分組賽首名出線，好大程度上由於同組對手比較弱，結果踏入16強，真正水平就現晒形，首回合作客國米，立即陷入劣勢，進攻中場奧達維奧艾美臣愈踢愈躁，之後攞埋第2張黃牌，兩黃變一紅被趕出場，今仗需要停賽。呢位28歲葡萄牙國腳係波圖副隊長，屬於球隊進攻重心，今季葡超入4球及5次助攻，踢歐聯亦有兩次助攻，佢缺陣之下，勢必嚴重影響波圖組織攻勢能力。加上波圖跨屆近4場歐聯主場僅2勝2負，恐怕今仗佔唔到甜頭。

另邊廂，國際米蘭首回合踢到86分鐘，先至靠盧卡古入波，險勝波圖1比0。事實上，呢支意甲老牌球隊狀態亦唔算好，近3場聯賽輸咗兩場，前鋒拿達路馬天尼斯腳風唔順，上仗意甲射失12碼，成為輸波罪人。同埋國米跨屆近5場歐聯作客只有2勝1和2負，其中4場總入球開2球或以下，今仗想攻入波圖大門，並唔容易。考慮到國際米蘭和波都可以晉級，冇必要同對手鬥攻，捧入球細為妙。