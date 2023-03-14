一齊給力！香港東方今晚爭奪ABL王座　

香港東方籃球隊衝擊ABL總冠軍，還看今晚！東南亞籃球邀請賽ABL今晚8時30分在越南舉行總決賽第三回合終極激鬥，香港東方與西貢熱火兩雄爭霸，由於頭兩回合打成一比一平手，今晚誰勝便捧走王座。賽前東方主帥積高柏利施域分析勝負關鍵，儘管對方有主場之利，但己隊有信心能夠克服，笑到最後。

電視直播：無綫82台J2 今日晚上8:30pm

東方於首回合以89比73先拔頭籌，但背靠背第二回合卻被熱火扳回一城，該仗其1號外援Evan Gilyard轟入10球三分波成關鍵，故今仗將釘緊這位後衞，正如東方主教練柏利施域完場後說：「如果西貢熱火想重複第二回合的進攻表現會相當困難，所以如果我們能打出自己的水準，分數一定會更近。」

2017年香港東方曾贏得ABL總冠軍，究竟今晚能否重溫好夢，臨場表現至為重要，事實上，兩隊今季先後4次對壘，同錄得2勝2負，平分秋色，可見實力非常接近。柏利施域認為季後賽就是這樣「你一拳我一腳」，他鼓勵球隊：「熱火贏完第二回合後十分興奮，而我們球隊會有點失望。以過往經驗我會明白兩天的比賽可以有很大的差別。一天贏很多，之後那天可以輸得很多。我們需要相信自己的能力和相信他們不會再有這麼好命中率。我們還有一次機會，雖然在對方的主場對決是對我們很不利，但我們絕對有能力克服這個困難，帶ABL獎盃回港。」