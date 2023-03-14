菁英盃　B組關鍵戰！標準流浪惡鬥傑志

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「賽馬會菁英盃」B組周三（15日）於旺角大球場上演關鍵一戰，由標準流浪惡鬥傑志。賽前排第3的流浪，今場未能全取3分的話，便會提早出局；至於「藍鳥」為力爭首名出線，同樣不容有失，雙方必定全力以赴，搶分大戰一觸即發！（On.cc東網周三晚上8時直播）

標準流浪上場分組賽不敵東方，出線形勢岌岌可危，今場必須擊敗「藍烏」，才能保住晉級希望，但技術顧問米路認為雙方今季多次交手，球隊表現絕不落下風，有信心可以取勝：「之前喺聯賽幾次都同傑志咬得好緊，首循環『菁英盃』仲贏過佢哋，加上佢哋只要最後一場贏波，照樣首名出線，戰意可能無咁大，我覺得五五波嚟。」

陳耀祖剛在對香港U23的聯賽，攻入生涯處子球，這名U22小將指令自己信心大增，今場有信心踢得比上場更好，盼盡力幫助球隊贏波：「當然想繼首循環再贏到傑志多次，但都有一定挑戰性，尤其費蘭度、周緣德身型比較大隻啲，要諗方法點樣避開，唔好同佢哋埋身碰撞。」

首循環面對流浪曾以1比2落敗，傑志總監兼主教練朱志光表示，會提醒球員避免無謂犯規，以免讓對手靠死球攻勢取得甜頭，「朱Sir」又指今場壓力全在對手身上：「流浪無選擇一定要贏，預咗佢哋會搶攻，但我哋踢法上唔會有咩大變；即使我哋今場失分，都仲有最後一場對東方，希望班年青球員落場放膽踢。」陣容方面，新加盟的國內門將艾尼卡爾買合木提，已完成註冊並可候命，但米基爾則累積5黃停賽。

江展民早前曾因事離港數月，上輪分組賽為他相隔約4個月後，再次代表「藍鳥」上陣， 這名多哥混血年輕球員直言感到開心，但指自己仍需時間重拾狀態，希望在今場為球隊貢獻更多：「知道今場關乎出線，但賽前無話太大壓力，因為我哋踢緊傑志，同埋屬於專業運動員，慣咗無論對咩對手，每一場波落到場都要搏盡，同諗住點樣幫球隊贏波。」

流浪陣容圖 4-3-3

1.盧兆崎

12.盧均宜 6.朴鐘範 55.基藍馬 19.姚浩明

16.林衍廷 5.林遼太 44.神田夢實

22.陳耀祖 90.祖連奴 14.余在言

傑志陣容圖 4-3-3

1.王振鵬

2.羅梓駿 66.曾以行 5.艾里奧 77.費蘭度

7.明加索夫 19.黃洋 10.基爾頓

27.江展民 9.丹恩奴域 20.趙聡悟