港超聯　將達300場里程碑　黃洋：睇好顏卓彬接棒

周三（15日）晚上標準流浪對傑志的「賽馬會菁英盃」 B組分組賽，除了屬於出線關鍵一戰外，更是中場黃洋代表「藍鳥」上陣300場的里程碑，「大哥」賽前表示十分開心，但指會以平常心迎戰，又看好陣中年輕球員顏卓彬可以接棒自己。

現年39歲的中場黃洋成長於上海，但已來港多年，並在2011年一直效力傑志至今。「大哥」於2020年1月4日，為「藍鳥」累積上陣250次，如今只差一場便成為繼門將王振鵬後，第2位達到「300場」里程碑的球員，賽前他顯得十分開心：「始終踢咗傑志咁多季，但其實一開始無預計喺250場之後，仲有機會完成到300場呢個目標，今場自己會以平常心去對待。」

隨着年紀漸大，加上中場位置競爭激烈，「大哥」近年逐漸退居後備，今季各項賽事只曾上陣9次，經驗豐富的他在球隊主要角色，亦慢慢變成幫助年青球員成長為主，他認為顏卓彬有望接棒自己：「今季嚟講好明顯係顏卓彬，佢出到場都有好穩定表現，仲要入選咗香港隊初選名單，對佢嚟講係一個好嘅開始。」

上輪對香港U23的「菁英盃」分組賽，為「大哥」今季第3次踢足全場，他盼望對流浪可以繼續踢出好表現：「到咗呢個年紀，絕對需要比賽去保持狀態，上場波係揾番啲（狀態）嘅，令我可以好好準備今場；始終每一場波對傑志都好重要，唔係分聯賽、盃賽，當然想贏波。」值得一提，後衞羅梓駿現時代表「藍鳥」上陣99次，今場有望踏入100大關，成為首名傑志足球學院畢業生，能夠達到這個創舉。