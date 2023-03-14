主場氣勢勁誓必搶攻　曼城速擒萊比錫

歐聯16強次回合生死戰，曼城主場火併RB萊比錫，首回合雙方踢成1比1，今場再分高下，「藍月亮」定必利用主場氣勢及球迷助威之利圍攻對手，萊比錫上仗聯賽作客輸波，難免被睇低一線，曼城經常早段強攻，近6仗5次半場領先，半場主勝好路。（Now 643周三凌晨4時直播）

曼城正於英超榜首之戰力追阿仙奴，但佢哋最重視嘅始終係歐聯，哥迪奧拿離開巴塞隆拿後從未染指歐聯錦標，曼城自從擴軍後雖6奪英超，但一直同歐聯無緣，所以每逢打歐聯，球員戰意都特別旺盛。

首回合所見，曼城即使作客，一樣會採取主動搶攻，控球比率達62%，全場12射3中，憑馬列斯上半場攻破對方大門，可惜未能保持優勢到尾，被對方克羅地亞「面具俠」加華度爾頭槌扳平，空有優勢而未能取得勝利，相信經檢討後，今場會有更佳演出。

另邊廂，RB萊比錫喺德甲排第4，佢哋主客成績反差極大，主場成績排第1，仲好過拜仁同多蒙特，但作客成績一般，聯賽只排第9，包括上仗聯賽作客多蒙特，半場落後兩球下最終輸1比2，今仗作客曼城勢必捱打，預計只能靠反擊同死球戰術爭取埋門，而且極有可能早段失守，皆因曼城踢法搶韁，近期經常半場領先對手，半場主勝值得重視。