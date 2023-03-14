狂賀！香港東方淋熄熱火　成功奪得ABL總冠軍　

東南亞籃球邀請賽（ABL）周二（14日）上演總決賽第3回合，香港東方憑5人得分上雙，點點開花下以73：60力挫越南西貢熱火贏得「生死戰」，3場兩勝制下取得第2勝，繼2017年後再度封王。

香港東方與西貢熱火總決賽頭兩回合各得一勝，今仗勝者將捧走冠軍寶座。東方開局集中防守，兩軍戰況一度膠著，東方靠托查摩利路斯尾段連入3記三分球拉開比數，加上巴錫壓哨三分球，首節領先24：9。

第2節陳兆榮再在外圍得手，東方領先最多19分，惟之後熱火的Evan Gilyard連得5分，帶領球隊展開反擊，Hassan Thomas亦裡外開弓，半場追至26：36繼續領先。熱火外援Evan Gilyard上仗轟10記三分，成為贏球關鍵，今仗東方由陳兆榮大部分時間專責防守，Gilyard上半場僅得11分。

香港東方麥洛連上半場累積3犯，第3節防守顯得縛手縛腳，Hassan Thomas連續兩次剷籃得分，追至6分差距，東方的托查摩利路斯和陳兆榮轟入三分球，巴錫亦命中「long 2」，為東方重掌節奏，54：43保住領先優勢。

香港東方今仗防守集中，成為致勝關鍵，對手4節得分都少於17分。徐遠征今仗雖然外圍手感較遜，但決勝節改以剷籃得分，單節得6分表現出優秀的對抗性。東方此節維持雙位數領先優勢，最終以73：60擊敗西貢熱火捧盃。

東方今仗進攻點多，全場5人得分上雙，其中外援托查摩利路斯攻守兼備，轟入4記三分球得19分，另得6個籃板，中鋒麥洛連和血緣外援基拔均有「雙雙」進帳，分別得14分13籃板及13分10籃板，巴錫則有10分4助攻5籃板。本地球員以陳兆榮居首，得11分3助攻。西貢場熱火最高分球員為23分的Evan Gilyard。