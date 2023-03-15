曼城狂勝入8強　夏蘭特獨取5球破3大紀錄

周三(15日)凌晨歐聯16強次回合出現瘋狂賽果，曼城主場以7比0大勝RB萊比錫，兩回合合計贏8比1，晉級8強。曼城前鋒艾寧夏蘭特今仗獨取5球，成為歐聯史上最快及最年輕累積入30球嘅球員，呢位22歲挪威國腳今季各項賽事已為「藍月亮」轟入39球，亦成為球隊史上單季最多入波球員，實在非常誇張。

曼城首回合作客僅打和RB萊比錫1比1，表現曾受批評，今仗返到自己地頭，立即大顯神威，開賽22分鐘打開紀錄，RB萊比錫後衞軒歷治斯喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，艾寧夏蘭特主射入網。

僅過2分鐘，奇雲迪布尼勁射中楣彈出，夏蘭特「執雞」頂入，戰至上半場補時，呢位被網民封為「魔人布歐」嘅射手近門撞入，上半場已完成帽子戲法。

換邊後，曼城繼續強攻對手，根度簡射成4比0，跟住艾寧夏蘭特再入2球，「藍月亮」踢到57分鐘，已經領先6球，去到補時，奇雲迪布尼射入世界波，送夠7隻光蛋畀RB萊比錫。

曼城亦追平球隊史上歐聯最大勝仗，佢哋曾於2019年3月，同樣以7比0擊敗另一支德甲球隊史浩克04。

主角艾寧夏蘭特今仗威到爆，佢出道以來，只係踢咗25場歐聯已經入30球，成為賽事史上最快入30粒嘅球員，比舊紀錄保持者雲尼斯達萊，用少9場時間，同時以22歲零236日成為歐聯史上最年輕入波「30+」球員，將巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比創下嘅舊紀錄，推前116日。

此外，艾寧夏蘭特今季各項賽事為曼城上陣36場入39球，打破名宿湯美莊臣保持咗94年嘅紀錄，成為「藍月亮」史上單季最多入波球員，今季仲有多場比賽未踢，夏蘭特之後每入1球都可以刷新紀錄。

由於比賽一早大局已定，夏蘭特踢到63分鐘被換離場，賽後佢話原本同領隊哥迪奧拿講，希望入6球，但對方堅持要收起佢，未能入夠半打都冇辦法。