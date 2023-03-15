全英羽賽　李卓耀苦戰三局不敵安賽龍

在伯明翰舉行的羽毛球全英賽周二展開，港隊在揭幕日爭逐有悲有喜，李晉熙／吳芷柔在混雙表現令人驚喜，勇闖次圈；惟李卓耀在男單硬碰頭號種子兼奧運金牌安賽龍，苦戰下落敗。至於剛奪德國賽冠軍的伍家朗，周三登場將再鬥中國的李詩灃。

李卓耀在今屆全英賽抽了下下籤，首仗即要碰着頭號種子的丹麥名將安賽龍，然而李卓耀表現進取，雙方苦戰三局才分勝負，李卓耀首局更先贏21比19領先，但安賽龍隨後適應打法節奏，重掌主動優勢，最終李卓耀激戰了1小時以21比19、15比21、11比21落敗，首圈止步。

至於混雙組合李晉熙與吳芷柔在首圈表現出色，與日本組合綠川大輝／齋藤夏激戰1小時07分鐘，以22比20、18比21、26比24力壓對手，躋身16強，將硬碰頭號種子中國的鄭思維／黄雅琼。

剛在德國公開賽奪標的香港「一哥」伍家朗， 以及香港頭號混雙鄧俊文／謝影雪則於周三登場，伍家朗時隔4天再遇上在德國賽的手下敗仗、中國的李詩灃，即使幾天才贏過對手，但他對此仗也不敢輕視，期望「做好自己」順利闖關；而「鄧謝配」則首圈遇上2號種子兼東京奧運銅牌得主日本的渡邊雄太/東野有紗。