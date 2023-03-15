港甲　中西區大勝騰翱MG　放甩沙田九龍城

港甲周日（12日）上演第20周賽事，當中榜首的中西區，靠大衞巴拉上演「大四喜」，以7比1大勝騰翱MG，兼趁着駿英九龍城及沙田雙雙失分，進一步擴大領先優勢。

榜首中西區賽前錄得3連勝，今場面對榜尾的騰翱MG，未有受到太大考驗，射手大衞巴拉開賽15分鐘已大演帽子戲法，加上許宏鋒建功，令中西區遙遙領先4球，縱使騰翱MG於30分鐘憑傅守業的入球破蛋，但安達4分鐘後射入今季「開齋波」，半場中西區領先5比1。中西區換邊後未有放軟手腳，許宏鋒47分鐘攻入今場個人第二球，加上大衞巴拉之後完成「大四喜」，最終大勝7比1完場，全取3分。

其他賽果方面，兩支前列隊伍駿英九龍城和沙田悉數失分，九龍城與南華踢成1比1平手，沙田更以2比4不敵東區。兩隊齊齊被中西區拉開優勢，得44分的九龍城落後中西區7分排第2，取得42分的沙田緊隨其後排第3，但少踢1場。

第20周甲組賽果

愉園 0 ： 6 凱景

中西區 7 ： 1 騰翱MG

東區 4 ： 2 沙田

公民 1 ： 0 佳聯元朗

永義地產 0 ： 0 黃大仙

南華 0 ： 0 駿英九龍城

葵青 0 ： 6 高力北區