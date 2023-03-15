拿玻里弗到震「主主」克敵

歐聯16強次回合，拿玻里主場迎戰法蘭克福。法蘭克福首回合輸兩粒，今仗作客亦要壓前焗攻，隨時益晒擅搶開局嘅拿玻里，主客和齋主冇乜肉食，不如進取啲捧半全場「主主」。（Now 644周四凌晨4時直播）

上屆歐霸盟主法蘭克福，今屆7仗歐聯贏得3仗，明顯未夠班，雖然首回合有主場之利，但以0比2落敗，為收復失地，就算作客都要硬着頭皮搶攻。

法蘭克福焗攻死得仲快

不過要留意，法福防守欠穩，各項賽事近7仗只有1仗冇失波，壓前焗攻盞死快啲，禍不單行嘅係射手高路梅安尼喺首回合直接領紅牌被逐，今仗唔使預佢，冇咗呢位法國國腳助陣，攻力大打折扣，法福想絕地反擊亦有心無力。

另邊廂，拿玻里氣勢如虹，各項賽事近9仗豪取8勝1負，其中7仗保持清白之身，而呢9仗有8次都係先開紀錄，佢哋今屆歐聯3次喺主場出擊贏晒之餘，全部喺上半場已經取得領先優勢，踢法非常搶韁，隨時又由頭帶到落尾，首回合憑箭頭域陀奧森漢同迪羅倫素各省1粒，先贏2比0。

加上主帥史巴列堤崇尚進攻，今屆7仗歐聯已狂轟23粒，就算有兩球在手，今仗亦唔會龜縮，半全場「主主」有2倍咪錯過。

直播表

周四1:00am 歐協聯 巴沙克舒希Vs真特

Now 643

周四3:30am 英超 白禮頓Vs水晶宮

Now 621

周四3:30am 英超 修咸頓Vs賓福特

Now 622

周四4:00am 歐聯 皇家馬德里Vs利物浦

Now 643

周四4:00am 歐聯 拿玻里Vs法蘭克福

Now 644

周四4:00am 英冠 新特蘭Vs錫菲聯

有線601、661台