鄭鐵男膺最傑出青少年運動員　力爭奧運資格

傑出青少年運動員選舉周二（14日）假香港體育學院舉行2022年第四季頒獎禮。亞青和世青「雙料冠軍」鄭鐵男榮膺全年最傑出青少年運動員，成為繼2018年佘繕妡後，第二個獲得年度大獎的劍手。

花劍新星鄭鐵男去年大放異彩，於亞青及世青賽少年組封王，榮膺全年最傑出青少年運動員。他表示奪得世青金牌是生涯難忘時刻，未來希望平衡劍擊和學業，並全力進軍亞運和奧運。

至於2022年第四季有18個新秀獲頒傑出青少年運動員，包括朱洛言及白凱文（田徑）、鄧志輝及廖愷喬（羽毛球）、陳諾思及梁雅蕾（劍擊）、招俊然及黃幸宜（空手道）、陳柏匡及夏赫（賽艇）、陳紫澄及何梓齊（滑冰）、李凱敏及麥明芯（乒乓球）、林樂仕及文麗淇（三項鐵人）、何証騫及曾楚喬（武術）。

其中，陳諾思在女花青年世界盃奪金，她佩服師兄張家朗的決心與毅力，最大目標是爭取巴黎奧運資格。另一花劍新星梁雅蕾在U23亞錦賽摘銅，她受蔡俊彥啟發，學習平衡劍擊和學業，期望在世青和亞青賽獲獎，並參與更多成年組賽事。

傑出青少年運動員選舉由體院主辦，以季度形式表揚本地19歲以下青少年運動員。每位得獎者獲頒港幣5,000元、價值港幣2,500元的運動用品禮券及獎狀。