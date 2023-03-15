希亞路：銀河艦隊勝「利」在望

皇家馬德里以5比2勝出歐聯16強首回合後，返回主場迎接次回合時將有絕大優勢，不過，他們一定要避免出現輕敵的情況。

歐聯多年來曾經出現過很多場令人拍案叫絕的絕地反擊戰，大家不要忘記，利物浦數年前曾經反勝巴塞隆拿晉級，所以大家都知道，任何事情都有可能會發生！然而，我認為我的前球會對賽紅軍，明顯地有一定心理優勢，首回合更在先落後兩球的情況下連追5球，心理優勢只會有增無減。

我相信皇馬已在首回合重創利物浦，安察洛堤將會嚴厲地向球員指出不要犯下愚蠢的失誤，並讓紅軍重新投入賽事，重燃晉級希望。我肯定高普帶領的利物浦會先下手為強，甫開賽便搶攻，由穆罕默德沙拿、加普及達雲紐尼斯組成的前線鐵三角將會強攻皇馬後防，所以銀河艦隊於比賽早段能否頂得住紅軍的攻勢，將會是今仗關鍵。

但事實上，利物浦在強攻下後防定會出現破綻，我認為皇馬將會在兩邊邊路的空位取得甜頭。雲尼斯奧斯祖利亞對利物浦特別醒神，近兩場對賽一共攻入3球，我相信他今仗有機會再有進帳，而費達歷高華維迪於右路的表現，將會為球隊帶來正面影響。

如果皇馬在次回合先開紀錄，賽事將會結束。相反，如果利物浦先入球的話，這將會為他們帶來一絲希望。不過，我認為銀河艦隊最終將會於主場獲勝，順利晉級8強。