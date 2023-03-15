【女足粉絲團】冠忠南區撲「火」緊追前列

賽馬會女子足球聯賽（乙組）進入最後直路，上周六（11日）就進行多場第10輪爭奪，其中冠忠南區就在銅鑼灣運動場，以3比0擊敗熱火體育會，至於屯門則在爭標路上受挫，以1球不敵翱翔足球會。

力爭連勝的冠忠南區，今場有頭號射手譚家燕擔正，邱嘉慧則先列後備。開局佔盡主動的南區，11分鐘有樊曉彤靠遠射得手，為球隊半場取得領先優勢。換邊後，後備入替的邱嘉慧，於57分鐘及88分鐘連入兩球，最終為南區鎖定3比0勝局，繼續穩守積分榜第3位置。南區下場將於女子聯賽足總盃，越級挑戰甲組勁旅沙田，教練李麗好就希望球員盡力而為。

同日翱翔足球會於寶翠公園，憑梁濼妍換邊後68分鐘把握半單刀機會，攻入全場唯一入球，以1比0擊敗爭標分子屯門。今季首吞敗仗的屯門，賽後於積分榜被榜首球隊標準流浪拉開3分距離。至於甲組就進行了1場第12輪賽事，傑志憑港隊前鋒張煒琪個人獨取5球，加上湛靜雯梅開二度，以8比0輕取和富社企。

【賽馬會女子足球聯賽 （甲組）第12輪戰果】

和富社企 0比8 傑志

【賽馬會女子足球聯賽 （乙組）第10輪戰果】

東區 0比1 九龍木球會

Hong Kong United 0比2 佳聯元朗

翱翔足球會 1比0 屯門

油尖旺 0比5 黃大仙

熱火體育會 0比3 冠忠南區

凱景 1比1 觀塘

樂天 0比3 標準流浪