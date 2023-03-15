賓施馬復出火力全開　皇馬利物浦大演入球騷

歐聯16強次回合大戰，利物浦作客皇家馬德里力圖實現「不可能任務」。首回合「紅軍」主場慘敗2比5，今場本來係例行公事，不過利物浦最近火力爆發，喺英超試過7球狂勝曼聯，證明球隊有力創造驚人戰果。今仗即使反勝難度極高，仍會全力搶攻爭取奇迹，開3.5球入球大機會極高！（Now 643周四凌晨4時直播）

利物浦上場英超意外輸畀般尼茅夫，但喺歐聯就要破釜沉舟，首回合對皇馬早段就曾施展瘋狂進攻，喺15分鐘內連入兩球，只係後防漏洞太多招致大敗。隨住前線傷兵陸續復出，利物浦依家穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯同加普組成「三叉戟」已產生化學作用，加上迪亞高祖達同羅拔圖法明奴等武器隨時入替，鋒力相當恐怖。

「三叉戟」回勇唔愁冇士哥

「紅軍」今場要盡地一煲，已經冇「睇定先」嘅空間，必定會好似首回合咁一開波即搶攻，事實上利物浦喺歐聯作客頗為進取，近5仗歐聯作客全開3球或以上，其中4場開出4球或以上，包括對上兩次作客7比1狂勝格拉斯哥流浪及3比0大破阿積士，造訪巴拿貝球場無懼踢進攻足球。

皇馬喺西甲落後巴塞隆拿9分，衛冕歐聯成為更現實嘅目標，佢哋喺今屆歐聯亦踢出悅目進攻，近3仗歐聯總入球全開5球或以上，加上賓施馬上仗西甲對愛斯賓奴一役選擇休戰，留力應付今場，佢同雲尼斯奧斯祖利亞組成嘅鋒線入球能力驚人，可藉利物浦空群而出爭取大量反擊入球機會。預料兩隊會進行駁火，極大機會開入球騷。