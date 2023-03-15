香港東方凱旋返港　基拔簽長約戰甲一

香港東方於東南亞籃球邀請賽（ABL）總決賽，以場數2比1擊敗越南西貢熱火捧盃，大軍周三（15日）凱旋回港。基拔透露與東方簽下長期合約，期待今季以本地球員身份出戰甲一賽事。

香港東方時隔6年再度捧走ABL冠軍，隊長陳兆榮形容冠軍是對球隊和自己一個肯定：「好開心、好興奮，好長時間未試過捧盃，我們克服了背靠背賽事，密集賽程下都能調整到，值得一讚。這個冠軍對我來說特別難忘，自己經歷過各種傷患，表現高低起伏，好開心今次決賽可以貢獻多一點，協助球隊贏球。」

香港在今季ABL常規賽只錄得2敗，4強更橫掃對手晉級，主教練柏利施域相當滿意球隊表現，期望年輕球員繼續成長：「1月2日以來，我們打出很多場精彩比賽，我相信這個比賽對於年青球員是很好的機會去建立信心。他們只要繼續每日努力，未來就會有好的收成。今次隊內有3個外援球員分擔各種工作，但之後的比賽，年輕球員要展示他們所長，希望他們能從幾個外援身上，學習專業心態和技術。」

柏利施域亦談及外援去向，巴錫和托查摩利路斯約滿離隊，至於麥洛連和基拔將會留效，為東方衝擊本地聯賽冠軍增添籌碼。說至未來計劃，托查摩利路斯指指鼻子，笑說：「我和Chris（麥洛連）早前比賽都鼻骨骨折，回香港第一件事是做手術。」他亦不忘祝福隊友有美好前程。

香港出生、以血緣外援身份出戰ABL的基拔表示，能夠代表香港球隊贏得冠軍意義重大：「感恩可以帶冠軍回來，代表我出生的城市、我長大的地方比賽，贏到ABL冠軍，特別開心。香港人都很熱愛籃球，可惜今次不能在香港球迷面前比賽，但見到大家在社交媒體和本地新聞報章的支持，覺得很窩心。」

基拔透露與東方簽長約，將以本地球員身份作賽，這名及克羅地亞混血兒長遠亦有望成為香港隊歸化球員，曾效力南華的他期待在甲一再與香港球迷見面：「之前在歐洲闖蕩幾年，我決定來這裡是想定下來，也想成為香港的一分子，因為香港在我心中一直是個特別的地方，好期待在本地聯賽見到大家。之前打南華，球迷和氣氛都好好，好記得之前對東方，球迷活力令我難忘，好期待！」