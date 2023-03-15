賽馬會菁英盃　標準流浪1球挫傑志　出線仲有機！

「賽馬會菁英盃」B組周三（15日）上演獨腳戲，標準流浪於旺角大球場硬撼傑志。流浪靠前鋒伊巴謙上半場的入球一箭定江山，最終以1比0小勝而回，在「菁英盃」成功雙殺「藍鳥」。

流浪排出5後衞陣式，基藍馬、朴鍾範及林遼太扼守中路，神田夢實在中場派牌，支援單箭頭伊巴謙。「藍鳥」由王振鵬把關，中場黃洋擔迎接第300次上陣，羅梓駿亦踏入100場里程碑，入球重任落在金信煜身上。

兩隊今場較遲入局，直至17分鐘才出現具威脅埋門，傑志中場黃洋斬入禁區，但金信煜的頭槌被盧兆崎接實。踏入19分鐘，「藍鳥」球迷齊齊在觀眾席上起立鼓掌，向踏入300場里程碑的黃洋致敬。今場許勝不許敗的流浪，之後主動搶攻，33分鐘流浪一次反擊，伊巴謙左路快放再橫傳，林衍廷後上撞射斜出。3分鐘後流浪率先打開紀錄，伊巴謙接應神田夢實傳送近門撞入，兼攻入加盟後處子球。41分鐘流浪差點再下一城，伊巴謙趕在門將王振鵬出迎前起腳，卻被羅素護空門，半場流浪領先1比0。

易邊後「藍鳥」換入基爾頓加強攻力，50分鐘這名巴西籍中場隨即在右路斬入禁區，沙根巴耶夫頭槌，可惜未能頂破盧兆崎十指關。「藍鳥」為收復失地，之後再換入丹恩奴域及查理史葛，66分鐘「黑山伊巴」禁區頂施放冷箭但不中目標。最終標準流浪維持勝局，以1球小勝對手，逃過提早出局的厄運，下輪只要擊敗晉峰便肯定出線，至於「藍鳥」各項賽事7連勝斷纜。

傑志今場陣容稍作輪換，最終以1球落敗，總監兼主教練朱志光賽後指滿意球隊表現：「因為幾日後有波打，同埋都畀啲後生仔踢吓，雖然輸咗但整體踢得唔錯，我好少輸波但會開心。」「藍鳥」暫時排在小組第2，下場需要火併東方力爭出線，「朱Sir」表示對此未感太大壓力：「足球就係咁，就算最後出唔到線都唔係大問題，最緊要盡力而為，『菁英盃』最想畀年輕球員拎經驗。」