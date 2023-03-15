賽馬會菁英盃　伊巴謙開齋：贏傑志重要過攞POM

「賽馬會菁英盃」周三（15日）獨腳戲，標準流浪在以1比0擊敗傑志，成功保住小組晉級希望。其中為流浪一箭定江山，兼斬獲處子入球的伊巴謙，就成為球隊贏波頭號功臣。這位加納前鋒形容能夠攻破傑志大門，兼為球隊贏得關鍵一戰意義重大，並深信入球陸續有來。

「加盟流浪之前，我已經知道傑志係香港最強嘅球隊，所以我好期待呢場波，亦都好期待喺呢場比賽入波，結果我成功做到，我非常開心，更重要係幫到球隊保住出線希望。」賽後這位流浪新兵分享到此刻心情。上月才加盟流浪的伊巴謙，至今為球隊各項賽事上陣4次，包括在上場聯賽面對香港U23一戰贏得「全場最佳球員」（POM），相比之下，他認為今場比賽對自己更具意義：「入到傑志波當然更重要，上場贏到POM係畀到我好大信心，令我相信自己可以做得更好，呢場波證明我係有進步。」

面對強敵傑志，今場積極於前場跑動走位的伊巴謙，上半場與隊友神田夢實作出精彩配合，將攻勢轉化成入球，他大讚神田夢實的出色傳球能力的同時，也認為隨住與隊友默契逐漸建立，自己未來表現會更好：「只要盡快適應到隊友嘅踢波風格，我相信可以入到好多波，呢球只係開始，嚟緊我嘅目標係喺聯賽開齋。」