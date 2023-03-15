達洛治成搶手貨　同皇馬有君子協定？

曼聯右後衞達洛治近年表現出色，會方正在力爭同呢位23歲葡萄牙國腳續長約，但過程並唔順利，根據西班牙《阿斯報》爆料，西甲勁旅皇馬計劃簽入達洛治，作為老將丹尼爾卡華積嘅接班人。

達洛治2018年以1,900萬鎊轉會費由波圖加盟曼聯，雖然一度被投閒置散，甚至曾於2020/21年球季被外借去AC米蘭。不過，呢位助攻力極強嘅「帶刀侍衞」近2季已奠定曼聯正選位置，並於上年世界盃為葡萄牙3次正選上陣。

雖然曼聯早前已啟動自續約條款，同達洛治延長合約至2024年夏天，但並唔穩陣，會方希望盡快同佢簽長約，以免夜長夢多。曼聯管理層嘅憂慮的確有道理，因為皇馬計劃遊說達洛治加盟，代替已經31歲並經常受傷嘅丹尼爾卡華積。

據悉皇馬可能會同達洛治達成「君子協定」，等佢明夏約滿以自由身加盟。皇馬之前都試過簽入2位自由身名牌後衞阿拉巴、魯迪格，今次又想重施故技。

值得一提，達洛治嘅經理人佐治文迪斯上年曾經教唆佢唔好同曼聯續約，並轉投巴塞隆拿，雖然最後未成事，但依家又要面對皇馬搶人，曼聯要留住呢位猛將，並非易事。