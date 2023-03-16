歐聯8強誕生　利物浦再輸皇馬出局

歐聯8強誕生！周四(16日)凌晨重頭戲，利物浦作客皇家馬德里未有奇迹出現，再輸0比1下兩回合合計慘敗2比6出局，英超球會喺8強只係得番曼城同車路士兩隊，近3屆歐聯首次唔係8強最大戶，反而意甲有拿玻里、AC米蘭同國際米蘭入圍，榮升歐洲霸主。

首回合輸2比5嘅利物浦，今仗作客皇馬主動搶攻，兩隊互有攻守製造唔少埋門，可惜達雲紐尼斯、迪亞高祖達先後失機，78分鐘更被皇馬把握漏洞，雲尼斯奧斯祖利亞射門跣腳，但仍可以將個波撥橫，交畀無人看管嘅賓施馬輕鬆射入，協助皇馬再贏1比0。

利物浦領隊高普賽後表示：「作客皇馬要追3球，你需要一次好特別嘅表現，但我哋做唔到......利物浦希望每年都參加歐聯，所以我哋有個好重要嘅任務(英超前4)，國際賽之後係關鍵1星期，連對曼城、車路士同阿仙奴，呢個星期將會決定今季成敗。」

歐聯8強全部誕生，英超對上2屆都有3隊打入8強成為大戶，但霸主地位今屆就畀意甲搶走，拿玻里周四淘汰法蘭克福後，同AC米蘭、國際米蘭一齊闖入8強，亦係意甲自05/06球季後，17年來首次有3隊殺入歐聯8強。8強同4強走線會喺周五(17日)進行抽籤。

歐聯8強名單：

國際米蘭(意甲)

AC米蘭(意甲)

拿玻里(意甲)

車路士(英超)

曼城(英超)

皇家馬德里(西甲)

拜仁慕尼黑(德甲)

賓菲加(葡超)