拿玻里引領意甲盛世　連尼加：買佢拎冠軍！

意甲「1哥」拿玻里周四(16日)凌晨歐聯16強次回合，主場3比0大勝法蘭克福，兩回合合計贏5比0歷史性殺入8強，今季歐聯攻入25球冠絕整個歐洲，成為呢個意甲盛世嘅代表球隊。英格蘭名將連尼加表示幾個月前已買拿玻里拎歐聯冠軍，似乎有機會發橫財！

拿玻里目前喺意甲大幅領先，聯賽冠軍已成囊中物，球隊可以集中火力歐聯爭霸，今仗迎戰法蘭克福憑域陀奧森漢梅開二度，加上施連斯基12碼入波大勝3比0。拿玻里今屆歐聯8場入25球，係歐聯火力最強球隊，而意甲歷史上只有3隊試過單屆歐聯入多過25球。

今屆歐聯8強出現「意甲盛世」，除咗拿玻里、AC米蘭同國際米蘭3隊晉級外，連埋皇馬教練安察洛堤，共有4個意大利教頭出現喺8強，拿玻里教練史巴列堤賽後表示：「拿玻里歷史上從未試過入歐聯8強，咁證明我哋已創造一個偉大成就。」

拿玻里射手域陀奧森漢亦話：「用贏波創造歷史實在太神奇，我哋會繼續夢想，拿玻里有能力贏歐聯冠軍，我哋有個偉大教練，我覺得拿玻里好有機會捧盃。」英格蘭名將連尼加表示：「我好享受睇拿玻里比賽，佢哋踢得好刺激，我喺幾個月前已經買佢哋贏歐聯冠軍！」據足智彩賠率，拿玻里目前奪冠賠率係7倍，僅次於曼城、拜仁同皇馬3大勁旅。