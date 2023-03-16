歐聯8強周五晚抽籤　最旺皇馬鬥拜仁

歐聯8強球隊已經全部誕生，將於香港時間周五(17日)晚上7點進行抽籤，由於不設「迴避機制」及種子隊，換言之今屆曾經同組或者同聯賽球隊，都有機會抽中交鋒。皇馬同拜仁慕尼黑曾經26次喺歐聯8強碰頭，呢個「決賽戲碼」隨時提早8強上演。

歐聯16強抽籤設有「迴避機制」，同組或同聯賽球隊唔會抽中，但來到8強將會係「自由抽」，亦冇種子隊，8隊之間任何對賽組合都有機會出現，難免會出現「強強對決」。

歐洲足協統計指今屆8強球隊之中，皇馬同拜仁以往最常喺8強交鋒，達到26次，拜仁取得11勝3和12負，可見兩隊旗鼓相當。另外，由於有3支意甲球隊打入8強，亦好大機會出現「全意對決」組合。

與此同時，抽籤亦會決定8強至決賽嘅晉級路線，所以當4強誕生後，唔需要再抽籤，今次抽籤對於各隊之後爭標形勢非常關鍵。

至於今屆歐聯決賽將於香港時間6月11日凌晨，喺土耳其伊斯坦布爾舉行。

歐聯8強名單：

意甲：國際米蘭、AC米蘭、拿玻里

英超：車路士、曼城

西甲：皇家馬德里

德甲：拜仁慕尼黑

葡超：賓菲加