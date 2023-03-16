蘇黎世保險3X3學界賽　滙基女籃蓄勢綻放光芒

滙基書院（大坑東）本學年相隔逾10載再闖九龍區學界決賽，過去兩年總共收穫3個大賽亞軍，成為學界新焦點。「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」將於3月19日強勢回歸，先上演中學女子小組賽，滙基教練馮逸朗期望球隊藉參加高水平賽事繼續成長，甚至挑戰冠軍寶座：「她們就像一顆雕琢中的寶石，終有一日會在場上發光發亮。」

由去年全港中學校際馬拉松、蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽，直到今年九龍區學界賽，滙基書院近兩年連奪3個大賽亞軍，其後精英賽亦闖入8強。不但在傳統5人賽表現出色，更於新興的3人賽嶄露鋒芒。

校長劉振華：賽事達專業水準

滙基校長劉振華讚揚球隊實力獲得肯定：「我們的球員不是所謂的明星球員，她們付出很大努力、建立默契，才能走到這個位置，期待她們在蘇黎世三人賽繼續進步。賽事獲品牌支持，設備全面升級至專業水平，值得支持。」滙基女籃的佳績，更令學校捲起一股籃球旋風，劉校長笑言：「我的兒子『追星』半年，也說要打籃球！」

教練馮逸朗望球員放膽進攻

滙基今年學界賽兩度遇上協恩，小組賽以17比54告負，決賽一度緊迫對手，終以31比61落敗，教練馮逸朗卻說：「最滿意就是這場。」他認為球隊能於短時間內調整及成長，比勝負更為重要：「我帶領這班球員出戰兩年學界賽，今年進步特別大，她們起初連走籃都未做到，到現在學懂團體籃球，放膽進攻。滙基籃球隊的理念，是每一次訓練、比賽要比上一次好，逐場集中應對，壓力因此減少，慢慢打起信心。」馮教練同時希望球員透過籃球學識臨場應變，以不怕失敗的心態面對難題。

梁煒嵐：邊個Hot hand邊個贏

作為賽事上屆亞軍，由於楊嘉和葉詠恩因傷缺陣，滙基今屆陣容變動頗大，上屆成員僅餘隊長梁煒嵐和梁凱澄，配搭首次參賽的余潔宜和方雪兒。

梁凱澄樂於挑戰強隊

去年入選學界馬拉松最佳球員的梁煒嵐（Nicole），期待回歸這項年度大賽：「三人賽有更多機會『爆冷』，10分鐘的比賽中，誰能『Hot hand』，誰就更有機會贏，相當刺激。而且賽事跟足FIBA模式，很期待在這個舞台發揮。」至於就讀中四的梁凱澄（Cube），則對賽事熱烈氣氛留下深刻印象：「有DJ、有音樂、有觀眾、有直播，氣氛好好，打籃球要這樣才好玩。」

球隊進攻核心梁凱澄，學界決賽首節轟入3記三分球，亦憑着出色表現入選精英賽全明星陣容，她期待在賽事再次挑戰自己：「很鍾意對強隊，因為可以見到自己的不足，有助成長。」至於去年受傷患困擾的Nicole，今年以「滿血」狀態出賽，她最想戰勝大賽心理壓力：「打籃球挺辛苦的，大家都很熱愛籃球，很有決心。我們都是第一次打精英賽，我甚至學界賽都是第一年打，今次希望放膽打！」

蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽

比賽日期：中學組小組賽：3月19日、3月26日、4月2日、4月5日至7日

小學組小組賽：4月5日

中學及小學組16強：4月12日

中學及小學組8強至決賽：4月13日

地點：小組賽：基督教香港信義會信義中學

16強至決賽：修頓場館

滙基書院（大坑東）參賽陣容

球員：梁煒嵐、梁凱澄、余潔宜、方雪兒

近年主要成績：

2022-2023 九龍區學界亞軍、精英賽8強

2022 蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽 亞軍

2011-2022 全港中學校際馬拉松 亞軍