全英羽賽　伍家朗因傷退賽　楊楊配爆冷晉級

周三（15日）全英羽毛球公開賽，香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖爆冷淘汰4號種子、韓國的鄭娜銀／金慧貞，打入16強。可惜混雙拍檔鄧俊文／謝影雪未能晉級，港羽一哥伍家朗因傷退賽。

世界排名32的楊雅婷／楊霈霖面對排名第4的鄭娜銀／金慧貞，首局大敗12：21，但第二局回勇，一度拋離10：4，以21：19扳平局數。進入決勝局，「楊楊配」在落後1：4下連取8分反超前，鬥到15：14，再一鼓作氣連奪6分，以21：14反勝，局數2：1打入16強，將對中國的李汶妹／劉玄炫。

伍家朗日前在德國公開賽擊敗中國球手李詩灃，打破3年錦標荒，惟冠軍代價是拉傷左腳。今場重遇李詩灃，他先輸一局12：21，第二局落後1：8時，向球證示意退賽，以32強結束全英之旅。

香港首席混雙拍檔鄧俊文／謝影雪同樣出師不利，兩人與2號種子、日本的渡邊勇大／東野有紗過往十次交手只得一勝，今場首局領先13：9下，被對手連取8分，以21：17飲恨。雙方第二局咬緊比數，惟港將關鍵時刻熄火，再輸17：21，直落兩局出局，首圈止步。