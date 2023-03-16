貝迪斯焗攻唔會縮　曼聯吼準反擊仲爽

歐霸盃16強次回合重頭戲，貝迪斯主場迎戰曼聯，西甲球隊貝迪斯首回合慘敗1比4，今仗必須淨勝3球，晉級先至有價講，勢必豁出去搶攻，曼聯反擊速度快，一旦貝迪斯壓前進攻，紅魔鬼可以順勢乘虛而入。加上曼聯近3仗歐霸盃總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

雖然雙方上次交鋒，貝迪斯大敗，但佢哋畢竟係西甲前列分子，整體實力並唔差，其中早前聯賽主場出擊，同勁旅皇馬打成平手，加上今仗背水一戰冇得揀，必須爭取盡快入波，先至有機會收復失地，踢法一定更進取。事實上，貝迪斯近3次歐霸盃主場比賽共轟入7球，相信有能力撕開「紅魔鬼」防線。不過，貝迪斯搶攻嘅同時，後防難免空虛，估計無法保持清白之身。

鬥西甲兵例多波入

另邊廂，曼聯由於領先3球，可以專心踢穩守突擊，鋒線上嘅拉舒福特、查頓辛祖、安東尼馬菲奧斯都係年輕、速度快嘅球員，非常適合踢防反戰術，料將會有唔少表演空間，甚至連平時甚少入波嘅韋格賀斯，上次對貝迪斯，都取得入球，可見對手防線相當不穩，紅魔鬼預計會再有入球進帳。

值得留意，曼聯近3仗歐霸盃對手都係西甲球隊，包括上圈兩回合分別作客和巴塞隆拿2比2，再返主場贏2比1，仲有16強首回合大勝貝迪斯4比1，預料好大機會再次上演入球騷。

直播表

周五1:45am 歐霸盃 飛燕諾Vs薩克達

Now 646

周五1:45am 歐霸盃 貝迪斯Vs曼聯

Now 643

周五1:45am 歐霸盃 費倫巴治Vs西維爾

Now 645

周五1:45am 歐霸盃 弗賴堡Vs祖雲達斯

Now 644

周五4:00am 歐霸盃 阿仙奴Vs士砵亭

Now 643

周五4:00am 歐霸盃 皇家蘇斯達Vs羅馬

Now 645

周五4:00am 歐霸盃 聖基萊斯聯Vs柏林聯

Now 646

周五4:00am 歐協聯 韋斯咸VsAEK拉亞拿卡

Now 644