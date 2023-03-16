希亞路：兵工廠強勢拆「亭」闖8強

阿仙奴與士砵亭，我認為兩軍上仗都為首回合戰果感到滿意，不過次回合阿仙奴回師主場出擊，可被睇高一線、淘汰士砵亭晉級。

兵工廠領隊阿迪達上星期以強陣出擊，我預期他今仗的做法也差不多，李安度杜沙特於首回合因傷缺陣後，今場次回合有機會首次代表主隊於歐洲賽處子登場。

這位比利時國腳能夠勝任不同位置，既可擔當正前鋒，又可踢翼鋒，其加盟令阿仙奴的進攻更多元化，我認為他今仗仍然會交出好表現。

另一位要留意的球員是加比爾捷西斯，他因傷缺陣3個月後，今仗將會傷愈復出，雖然阿迪達未必會派他正選上陣，但即使後備落場，我認為他將會施展渾身解數，因為這位巴西國腳極渴望取得入球，來宣告自己強勢回歸。

至於士砵亭，首回合他們於邊路為阿仙奴製造一些難題，特別是右路，馬卡斯艾活士的表現十分出色，他開出的角球協助球隊攻入第1球，而球隊的第2個入球，他也同樣擔當着重要的角色。尤其他出身於熱刺青年軍，我肯定他今仗重返北倫敦時，可以交出好表現。

但兵工廠如今信心十足，加上上周末聯賽又大勝富咸一場，我相信他們可延續強勁走勢、取得今場勝利，晉級8強。