曼聯出天價收購法國奇兵　佢幾乎絕殺阿根廷

英國《太陽報》爆料，指曼聯計劃今夏收購法蘭克福前鋒高路梅安尼，由於巴黎聖日耳門(PSG)都有興趣簽入呢位24歲法國國腳，紅魔鬼為擊退勁敵，願意斥資1.05億鎊轉會費，力爭將高路梅安尼收歸旗下。

雖然曼聯今季表現復甦，但要爭奪英超冠軍，仍然非常困難，所以準備今夏大肆增兵，提升下季奪冠機會。據悉紅魔鬼主帥坦哈格最希望簽入前鋒，目標人物除咗哈利卡尼、域陀奧森漢之外，依家亦睇中高路梅安尼。

高路梅安尼出身於法甲球隊南特，上年夏天轉投法蘭克福後，表現光芒四射，踢23場德甲，射入11球及10次助攻，並有份為法國出戰上年世界盃，包括喺4強對摩洛哥，後備上陣44秒就入波。

高路梅安尼喺世界盃決賽再次後備上陣，踢到加時最後一刻，起腳勁射，被阿根廷門將達米安馬天尼奇迹撲出，否則冠軍已落入法國之手。

由於巴黎聖日耳門(PSG)都計劃收購高路梅安尼，法蘭克福吊高來賣，要求1.05億鎊轉會費，如果曼聯要簽入呢位猛將，必須大出血。