輪換陣容難破鐵桶　阿仙奴士砵亭博半場和

歐霸16強次回合焦點戰，阿仙奴番主場再鬥士砵亭。首回合雙方激和2比2，該場士砵亭戰至損兵折將，今仗作客唔敢冒進，阿仙奴踢親歐霸都例牌慢熱，面對防守行先嘅士砵亭，初段隨時老鼠拉龜冇碇埋手，半場和好路。（Now 643周五凌晨4時直播）

葡超勁旅士砵亭首回合一度反先下，卻因中場守田英正誤擺烏龍，被阿仙奴逼和2比2，非常唔抵，最慘係呢位日本國腳，同隊長兼中堅高亞迪斯，因累積黃牌夠數，今仗要坐波監，失去呢兩大主力，對中後場防守影響甚大。幸好現時歐洲賽冇作客入球優惠，因此和波即係由頭嚟過，既然兩大主力停賽，今仗造訪酋長球場隨時擺鐵桶陣。

英超1哥阿仙奴雖然力爭聯賽，但主帥阿迪達亦表明唔會放棄歐霸，不過佢哋每逢出戰歐霸，初段入局慢，近4仗歐霸有3次半場打和。雖然兵工廠近期順風順水，但查實各項賽事近14仗，都有9仗半場握手言和，加上唔排除佢哋會作出部分輪換，對住刻意死守嘅士砵亭，就算贏波晉級都會好吃力，半場和有計，進取啲不妨捧埋半全場「和主」。