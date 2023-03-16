感恩港會悉心栽培　周子謙越級挑戰驚喜不斷

港會今季異軍突起，成績令人眼前一亮，當中年僅17歲，第一季征戰港超已有穩定演出的周子謙（Tim），可謂球隊其中一個大驚喜。這位小將在港會悉心栽培下，已經逐漸為球迷所認識，令他既開心又感恩：「依家諗番轉頭，加入港會青訓之後一直發展得唔錯，所以當初揀喺呢度學踢波係正確決定。」■圖／文：鄧文滔

Tim大約8歲到港會學踢波，一直穩步上揚，他透露一隊主教練東尼咸美頓（Tony）去年夏天，邀請自己到一隊跟操：「嗰陣Tony突然叫我去一隊跟操，操咗一課之後，佢已經想我留隊，話繼續咁發展對我嚟講會好啲。」本身對頂級聯賽充滿嚮往，加上家人支持之下，令Tim沒花太多時間考慮，就決定加入一隊，他回想起升上一隊過程，仍然感到非常突然：「本身諗住要踢多兩年『青超聯』，冇諗過咁快就有機會踢港超。」

Tim代表一隊上陣後，在場上經常要力拒對方外援球員的來犯，外界亦會擔心他在身型和速度方面會輸蝕，但Tim在港會青年軍學法的經歷，令他學懂如何面對挑戰：「大概由12歲開始，港會已經安排我同大幾歲嘅對手比賽，當時主要踢中堅，因為唔夠其他人大隻，所以開頭感到好吃力，仲同教練反映過想踢番右閘，但佢繼續擺我踢中堅，結果逼到自己進步，同知道做啲乜先可以彌補體格上嘅不足。」

Tim稱會借鏡曼聯中堅利辛度馬天尼斯，他笑說：「馬天尼斯一開始都畀人質疑身型唔夠，但依家都踢得好好，我仲想好似佢咁有火，好鍾意呢啲咁硬淨嘅球員。」

港會隊中有不少閱歷豐富的球員，筆者好奇仍一臉稚氣的Tim，會如何跟隊友們相處，原來他跟球隊上下非常友好，彼此沒有隔膜，他表示：「仲記得季中有段時間無比賽，成隊就一齊去食飯，唱吓K咁，大家玩得好埋。」Tim又大讚隊友認真看待足球，亦不吝嗇向年輕球員傳授經驗，令他獲益不少：「唔少球員都有正職，好似費查咁，所以佢哋好珍惜練波時間，態度仲好專業，練完波先會放鬆番；有時練波頂唔贏基奧，佢都會即刻教番我點踢，福保羅又好肯答我問題，可以識到佢哋真係好正。」

【周子謙Profile】

出生日期：2006年3月11日（17歲）

身高：1米79

司職：右閘、中堅

球衣號碼：12

現效力球隊：港會

赴美睇波一睹球星風采

Tim謂去年夏天到美國探親，順道觀看美職聯球隊FC洛杉磯的比賽，親身欣賞加里夫巴利及卡路士韋拿的風采，他對後者的表現讚嘆不已，又形容當地的足球氣氛遠比港超熱烈，令其眼界大開，他感嘆道：「卡路士韋拿真係好勁，雖然走動唔多，但一攞到波就好有威脅，好易睇得出佢係最突出嘅球員，加上球場氣氛好高漲，所以就算淨係睇咗1場波，都已經有啲得着。」

此外，Tim在該場賽事的另一個收獲，就是能夠向當時投效FC洛杉磯的意大利守將基亞連尼「集郵」，他從手機打開合照後道：「我好鍾意佢嘅踢法，但原來佢冇想像中咁高大。」