恩法天奴連任FIFA會長　歐洲頂心杉

在盧旺達舉行嘅國際足協(FIFA)第73屆大會，恩法天奴在無對手競爭下連任，將擔任第3個任期，不過佢去年卡塔爾世盃期間嘅言論，以及世盃冠擴軍做法，都受到歐洲足壇嚴厲批評。

52歲嘅恩法天奴本身係律師出身，早年長期在歐洲足協工作，歐國盃擴軍至24隊，以及後來成立嘅歐國聯，佢都有份參與，直至2016年接替被控貪污嘅白禮達，由歐國足協過檔出任國際足協會長，2019年順利連任，今次係佢第2次連任，新任期至2027年。

恩法天奴熱衷於擴軍，喺佢任期內，2026年世盃決賽周擴軍至48隊，世冠盃亦將會大改革，2025年一口氣增加到32隊。佢一直以來形象正面，直至去年卡塔爾世盃，竟然公開批評歐洲國家虛偽，又極力維護卡塔爾嘅人權問題，仲話要歐洲為過去3000年做過嘅事道歉，令歐洲足壇對佢極度反感，至於世冠盃擴軍，亦引來歐洲豪門反對，認為咁做會增加比賽負擔。

在連任致辭中，恩法天奴坦言好清楚唔係受所有人歡迎，有好多人唔鍾意佢，佢咁樣講：「我知道，有人討厭我，但我愛你哋所有人。」