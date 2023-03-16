希斯基：阿聯贏波「大」顯「威」風

處於次席位置的阿德萊德聯近9仗不敗，而聯賽榜排第5位的威靈頓鳳凰，近4仗錄得3場勝仗，雙方皆近況大勇，積分上亦只有3分差距。

我認為阿德萊德聯最近走勢凌厲，要歸功於他們的前鋒線，因為防守上他們依然經常出現失球的情況，對上9場賽事他們一共攻入23球，但當中只有一場比賽能夠保持不失球，而近4仗更一共攻入13球之多。主力奇治葛雲帶領球隊攀上聯賽榜前列位置，不過近幾個星期最備受注目的球員是年僅17歲的伊蘭古達，他對上3次後備入替都能夠建奇功取得入球。儘管伊蘭古達還未曾以正選身份上過陣，但後備登場也相當具威脅性。他不但速度十分高，而且走位靈活，更加是一位信心十足的得分射手，所以我認為他今仗絕對有機會再次取得入球。

談到入球，相信沒有太多球員能夠跟威靈頓鳳凰的奧斯卡沙華達匹敵，他近14仗一共攻入11球。他身形高大，擅於爭頂高空球，所以當邊路作出傳中球時將會構成巨大威脅，而他判斷皮球落點的能力也相當精準，能夠出現在適當的位置，並且完成入球的工作，所以我十分欣賞他。

雙方狀態正在不斷冒升當中，但坦白說，我認為沒有其他球隊能夠追上榜首墨爾本城。兩隊將會為爭奪第2位而戰，預計阿德萊德聯今仗將可獲勝。