英格蘭歐國外點兵　賭波、露械齊入選

英格蘭周四(16日)公布本月底歐國外對意大利及烏克蘭大軍名單，兩名爭議性人物，被控賭波嘅艾雲東尼，同埋早前露械嘅基爾獲加雙雙入選，主帥修夫基似乎唔擔心外界目光，亦唔怕影響士氣。

同卡塔爾世盃比較，後衞高亞迪、賓韋特同阿歷山大阿諾特落選，補入芝維爾、馬克古希同列斯占士，中場人腳不變，前鋒就多咗艾雲東尼，取代史達寧，哥林威爾遜因傷落選。

今次最大爭議相信係艾雲東尼，呢位賓福特前鋒今季各項賽事攻入17球，入選好合理，但就因為賭波官司纏身，已經錯過卡塔爾世盃，佢被控多達232條控罪，面臨停賽處分，但修夫基一樣選佢。

至於基爾獲加，就喺個多星期前爆出參加變態派對，仲有露械片段曝光，令到曼城都好尷尬，不過修夫基並未受事件影響，照選佢入去，似乎唔驚佢影響其他隊友。

英格蘭大軍名單

門將

比克福特（愛華頓）、尼克普比（紐卡素）、蘭斯達爾（阿仙奴）

後衞

芝維爾（車路士）、艾歷迪亞（熱刺）、馬克古希（水晶宮）、列斯占士（車路士）、勞基梳爾（曼聯）、哈利馬古尼（曼聯）、基爾獲加（曼城）、史東斯（曼城）、捷比亞（紐卡素）

中場

祖迪比寧咸（多蒙特）、干拿加歷查（車路士）、佐敦軒達臣（利物浦）、占士麥迪臣（李斯特城）、美臣蒙特（車路士）、加雲菲臘斯（曼城）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）

前鋒

菲爾科頓（曼城）、基亞利殊（曼城）、哈利卡尼（熱刺）、拉舒福特（曼聯） 、布卡約沙卡（阿仙奴）、艾雲東尼（賓福特）