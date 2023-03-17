拉舒福特創紀錄　曼聯歐霸冠軍路暢通

英超勁旅曼聯今季成為盃賽專家，周五(17日)凌晨歐霸盃16強次回合作客1比0擊敗貝迪斯，兩回合合計大勝5比1晉級8強，被視為爭冠大敵嘅阿仙奴更提前出局，令「紅魔鬼」嘅奪冠之路更加暢通！

曼聯首回合已大勝4比1，今仗作客只係半場出擊，同貝迪斯互有攻守，祖亞昆同法度根柏利斯查上半場各有一次攻門中柱，曼聯到56分鐘先由拉舒福特打破僵局，佢喺禁區外右腳抽射直飛死角，帶領曼聯再贏1比0。

曼聯最近4次出戰歐霸盃都躋身8強，之前3次成績係冠軍(16/17球季)、4強(19/20球季)同亞軍(20/21球季)，今屆隨住大敵阿仙奴出局，曼聯亦被視為冠軍頂頭大熱，祖雲達斯、羅馬同西維爾算係較強嘅對手。

拉舒福特今季狀態巔峰，今仗入波係佢歷來第25個歐洲賽入球，唔單止係曼聯歐洲賽史上最年輕入25球球員，亦係英格蘭最年輕喺歐洲賽入25球球員。拉舒福特今場超越C朗喺曼聯嘅歐洲賽入球(24球)，排球會史上第6位，仲差1球就追到第5位嘅史高斯(26球)。