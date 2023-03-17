歐霸、歐協百花齊放　意甲再成大贏家

歐洲3大賽事8強全部誕生，意甲繼歐聯佔據3席成為大贏家後，歐霸盃亦成為第1大戶，祖雲達斯同羅馬齊齊躋身8強，令意甲成為唯一有2支球隊參戰嘅聯賽，加上費倫天拿喺歐協聯晉級，總共6支意甲球隊仍然喺歐洲逐鹿。

祖雲達斯憑杜辛華荷域同費達歷高基艾沙入波，作客2比0贏弗賴堡，兩回合合計大勝3比0；羅馬作客0比0悶和皇家蘇斯達，亦憑首回合2比0比數晉級。今屆歐霸8強除意甲雙雄外，英格蘭、西班牙、德國、比利時、荷蘭同葡萄牙球隊各佔1席，百花齊放。

歐協聯冠軍戰況同樣開放，8強球隊同樣來自7個地區，只有比利時有安德列治同真特兩隊參賽。歐聯、歐霸盃同歐協聯8強都會喺周五(17日)晚上進行抽籤。

●歐霸8強

曼聯(英格蘭)

祖雲達斯(意大利)

羅馬(意大利)

西維爾(西班牙)

利華古遜(德國)

飛燕諾(荷蘭)

士砵亭(葡萄牙)

聖基萊斯聯(比利時)

●歐協聯8強

安德列治(比利時)

真特(比利時)

韋斯咸(英格蘭)

費倫天拿(意大利)

尼斯(法國)

阿爾克馬爾(荷蘭)

列治普斯納(波蘭)

巴素利(瑞士)